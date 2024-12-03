ВСУ уничтожили колонну российских десантников на Курщине

Николаевские морские пехотинцы вместе с боевыми побратимами дружественных подразделений уничтожили механизированную колонну российских десантников на Курщине, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит видео 36 ОБрМП, источники УП в бригаде.

Враг выдвинулся колонной из шести единиц бронетехники. В результате боевых действий в районе Новоивановки и Зеленого Шляха Курской области РФ морские пехотинцы уничтожили три боевые машины десанта и один танк Т-72.

Во время попытки штурма враг понес потери около взвода личного состава, а именно: 18 убитыми и 17 ранеными.