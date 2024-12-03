Депутаты вызвали Умерова из-за скандалов с закупкой мин для ВСУ
Министра обороны Украины Рустема Умерова вызвали в Верховную Раду. Причиной стали скандалы с закупками мин. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Соответствующее решение поддержали 153 парламентария. Это процедурное решение, поэтому нужно было минимально 150 голосов.
Умеров должен прийти в парламент и доложить о результатах расследования причин поставки на фронт некачественных мин.
Скандал с закупками мин
В ноябре в сети появились видео, на которых зафиксировано как мина, не успев вылететь из миномета, падает в нескольких метрах после выстрела. СМИ сообщало, что некачественные мины на фронт поставило производство "Укроборонпрома".
Министерство обороны 26 ноября заявило, что в течение трех недель проводит расследование причин нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин. Расследование производят в закрытом режиме.
Как отметили в министерстве, обнаруженные партии боеприпасов изъяты для исследований, а на смену им будут поставлены мины импортного производства.
Предварительное расследование установило, что причинами дефектов могли быть некачественные пороховые заряды или нарушение условий хранения боеприпасов.