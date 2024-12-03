ГБР задержало экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда – источники

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который, по данным бюро, вместе с другими судьями построил "бизнес" на судебных решениях. Имени задержанного правоохранители не называют, но по данным источников проекта "Схемы", говорится о Артуре Емельянове, сообщает Радио Свобода.

Как сообщают пресс-службы ГБР и ОГП, установлено, что бывший судья, ныне адвокат, входил в состав преступной организации, которая состояла в основном из судей, адвокатов, арбитражных управляющих, разных работников суда и т.д.

"Они за взятки выносили "нужные" решения, преимущественно в хозяйственных спорах. Организатор "бизнеса" - тоже бывший высокопоставленный чиновник Высшего хозяйственного суда Украины - незаконно вмешивался в распределение дел и отдавал их на рассмотрение исключительно "своим" судьям, выполнявшим "пожелания заказчиков" , – говорится в сообщении ГБР.

По данным "Схем", речь идет о Викторе Татькове, бывшем главе Высшего хозсуда. По данным бюро, в течение длительного времени они фактически сделали невозможным принятие решений суда по большинству дел без взяток.

Ранее организатор был объявлен в розыск, ему на ряде других участников преступной схемы было поставлено в известность о подозрении в том числе за создание и участие в преступной организации.

Оба судьи – и Емельянов, и Татьков – ранее отрицали свою вину. Бывший заместитель Высшего хозяйственного суда Украины подозревается в участии в преступной организации и участии в преступлениях, совершаемых такой организацией (ч. 1 ст. 255 УК Украины (в редакции Закона № 2341-) III от 05.04.2001); ч. 2 ст. 368 УК Украины (в редакции Закона № 2341-III от 05.04.2001). Прокуроры подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

Артур Емельянов – бывший судья и экс-заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Украины. Фигурант многочисленных журналистских расследований о рейдерстве и коррупции.

Артура Емельянова называют лицом судейской системы времен Виктора Януковича. Тогда он молниеносно поднялся по карьерной лестнице от заместителя председателя Донецкого областного хозсуда до заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины. Емельянов осуществлял правосудие до 2017 года, но продолжал получать зарплату до 2021-го - пока его не уволили с должности за "воздействие на судей". После этого бывший судья занялся в Украине адвокатской деятельностью.

В 2017 году "Схемы" рассказывали, что бывшая супруга на тот момент судьи Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова Светлана владеет многочисленной элитной недвижимостью в разных уголках мира – Турции, ОАЭ, Австрии, Германии. При этом развод Емельяновых мог быть фиктивным для сокрытия другого элитного имущества за границей. В 2024 году "Схемы" опубликовали расследование о дубайской недвижимости бывших чиновников и их окружении – в нем, в частности, речь шла и о трех квартирах Светланы Емельяновой общей стоимостью 1,8 миллиона долларов.

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