Зеленский после Ставки сообщил об ускорении производства украинских ракет

Президент Владимир Зеленский провел 3 декабря заседание Ставки верховного главнокомандующего, после которого заявил об ускорении производства украинских ракет, сообщает Украинская правда.

"Отдельно и внимательно - по нашей ракетной программе. Разработка, заказ, поставки. Был доклад по испытанию новых типов ракет. Можно поблагодарить наших украинских разработчиков ракет. Ускоряем производство" , – написал Зеленский в соцсетях.

Сообщается также, что Зеленский заслушал доклады по контрактам для производства оружия в Украине. Президент заявил о существенном объеме новых и долгосрочных заказов по дронам: FPV, также разведывательные дроны, дальнобойные дроны, дроны-ракеты.

Стороны обсудили также задачи по контрактам на производство артиллерии.

Зеленский отмечает, что провел совещание с премьер-министром Украины, министром энергетики и командующим Воздушных сил, которые докладывали по защите объектов энергетики и относительно восстановительных работ.