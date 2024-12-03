В 2025 году украинцы смогут подавать заявления о репарациях за преступления РФ

В 2025 году в Реестре ущерба для Украины должны запустить все 45 категорий заявлений о возмещении ущерба, нанесенного российской агрессией﻿. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров по итогам встречи с командой международного Реестра ущерба для Украины, сообщает Деловая столица.

Так, должны появиться заявления о репарациях для тех, кто вынужденно покинул дом, кому нанесли ущерб жизни и здоровью, у кого уничтожили машины и другие виды ущерба.

"Сейчас будем усиливать команду и финализировать все юридические и технические вопросы, чтобы уже в первой половине 2025 года были доступны все категории заявлений в Реестр" , — заявил министр.

Еще в апреле Реестр начал собирать информацию об уничтоженном жилье. Больше всего заявлений поступило из Донецкой, Харьковской и Херсонской областей.

По данным Федорова, наиболее распространенные причины убытков для подачи заявлений:

боевые действия во фронтовой или прифронтовой зоне;

артиллерийский обстрел;

воздушная атака;

оккупация населенного пункта;

разрушение Каховской гидроэлектростанции.

Отметим, в 2023 году Совет Европы создал международный Реестр убытков, нанесенных агрессией российской федерации против Украины, что стало основой для создания компенсационного механизма.

Работа Реестра убытков будет заключаться в сборе заявлений и доказательств для возмещения ущерба, потерь или убытков, причиненных в результате агрессии РФ против Украины, которые в будущем используют для фиксации объемов и последствий российского вторжения.

Предполагается, что в Реестр могут подавать заявления о гибели людей, пытках, похищениях, депортации, повреждении имущества или потере здоровья. Реестр также будет собирать заявки на возмещение от государства и представители бизнеса.

Впоследствии это позволит запустить процесс выплаты репараций пострадавшим через компенсационный механизм, работа над реализацией которого уже идет.