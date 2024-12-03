В Южной Корее ввели военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 3 декабря объявил чрезвычайное военное положение в стране. Со ссылкой на CNN, сообщает Украинская правда.

В прямом телеобращении к нации во вторник Юн заявил, что эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил".