Псевдоактивист Остап Стахив вышел из СИЗО – СМИ

Львовский псевдоактивист Остап Стахив вышел из СИЗО после того, как его сторонники внесли залог в 908 тысяч гривен. Со ссылкой на "Ґрати".

Остап Стахив блоггер и бывший политик, который во время пандемии Covid-19 организовывал митинги против карантина и вакцинации, а саму пандемию называл фейковой.

С начала полномасштабного российского вторжения он переключился на борьбу против мобилизации – повестки называл незаконными и утверждал, что ТЦК похищают и пытают людей.

25 сентября следователи СБУ сообщили Остапу Стахиву о подозрении в мошенничестве и разглашении сведений о расположении подразделения ВСУ. По версии следствия, Стахив организовал онлайн-курсы "журналистики", на которых слушателей обучали противодействовать мобилизации.

2 октября Галицкий районный суд Львова арестовал Стахива на два месяца. Впоследствии 28 ноября суд продолжил арест, однако разрешил ему выйти на свободу под залог в 908 тысяч гривен. Сторонники Стахива сразу объявили сбор средств, необходимую сумму они собрали менее чем через неделю.

25 сентября правоохранители сообщили об обысках у львовского псевдоактивиста-антивакцинатора Остапа Стахива.

Также СБУ провела обыски у ряда соратников Стахива. В частности, у Дмитрия Вратила и Натальи Реган, соорганизатора курсов в Киеве Жана Новосельцева, у которого также изъяли компьютер.

Правоохранители сообщили о подозрении львовскому блогеру за "слив" локаций Вооруженных сил Украины и мошенничество.

Суд четырежды пытался избрать меру пресечения Остапу Стахиву.