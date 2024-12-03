Украина не будет возвращать $50 млрд от G7, если не получит репарации от РФ

Верховная Рада одобрила в целом законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс Украины относительно сделок с условными обязательствами. Законопроект №12232 поддержал 271 депутат. Ссылаясь на народного депутата из парламентской фракции «Голос» Ярослава Железняка.

Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа разъяснила, что инициатива касается безвозвратной финансовой помощи на 50 миллиардов долларов от стран «Большой семерки» и ЕС.

Изменения Бюджетного кодекса создают в бюджетной сфере новое понятие – «условные долговые обязательства».

"Необратимая ссуда" в $50 млрд от стран Большой семерки и ЕС – это именно такие условные долговые обязательства, потому что Украина не будет возвращать этот кредит до тех пор и если не получит репарации от России. Эти деньги также не будут учитываться как государственный долг Украины (что очень помощно в условиях, когда госдолг в этом году превысит 100% ВВП)" , - отметила Пидласа.

Без внесения указанных изменений в Бюджетный кодекс, министр финансов Украины Сергей Марченко, по ее словам, не имел права подписать соглашения о получении этих денег, что будет иметь катастрофические последствия для выполнения бюджета в следующем году.