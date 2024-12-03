Кабмин переименовал Минреинтеграцию в Министерство национального единства

Правительство приняло решение о переименовании Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Левый берег.

"С первого дня российского вторжения единство было нашим главным оружием. Единство внутри страны, единство с нашими партнерами, единство украинцев по всему миру" , - сообщил он.

Шмыгаль напомнил, что сегодня Верховная Рада назначила на должность вице-премьер-министра-министра национального единства Алексея Чернышева.

"Правительство со своей стороны приняло решение о переименовании Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины. Это институциональное усиление поможет сформировать новое качество работы и взаимодействия с многомиллионным украинским сообществом из всех волн миграции" , - отметил премьер.

Шмыгаль добавил, что создание Министерства национального единства также будет способствовать формированию стратегии того, как вернуть украинцев жить и работать в Украину. По его словам, новый вице-премьер-министр уже в ближайшее время должен представить четкий план развития министерства, команду и основные KPI.

Напомним, что в марте 2020 года Кабмин возобновил МинТОТ и переименовал его в Министерство реинтеграции.

Министерство национального единства

Министерства национального единства Украины еще нет. Впервые идею создания министерства, которое занималось бы вопросами возвращения уехавших за границу украинцев, на условиях оффрек озвучили в августе.

Впоследствии эти данные подтвердил президент. Владимир Зеленский сказал, что идея создания министерства исходила от него, и что один МИД с задачей возвращения украинцев не справится. Президент подчеркнул, что если мы не выведем из тени всех налогоплательщиков и если не вернем украинцев домой, у нас будет серьезный вызов и после войны – как кормить наших пенсионеров.