В ноябре после СЗЧ добровольно вернулись около 6 тысяч военных

В ноябре в ряды Вооруженных сил Украины после самовольного ухода из части добровольно вернулись около 6 тысяч военных, сообщает Левый берег.

Об этом на брифинге заявил начальник управления по предотвращению совершения, выявления и пресечения правонарушений, заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ Александр Гринчук .

"В течение последнего месяца 6 тысяч военнослужащих добровольно вернулись в воинские части (Ред.: после самовольного ухода в/ч, места службы или дезертирства)... Это 6 тысяч военных, которые уже прошли по строевой" , - сказал он.

В то же время Гринчук отметил, что не может озвучить общее количество военнослужащих, которые самовольно покинули места службы или дезертировали, поскольку эта информация "чувствительна и может использоваться врагом". Статистика же показывает, что 40-60% военных, совершивших СЗЧ, добровольно возвращаются в части, подчеркнул он.

Гринчук напомнил, что 29 ноября вступил в силу закон, разрешающий возвращение на службу военнослужащих, впервые самовольно покинувших воинские части, место службы или дезертировавших. Речь идет о таких нарушениях, совершенных военнослужащим до 29 ноября 2024 года, а также это касается военнослужащих, которые добровольно решили вернуться к месту службы до 1 января 2025 года.

По закону командиры воинских частей должны продлить службу для таких военных в течение 72 часов после возвращения.

"Восстановить его контракт, восстановить денежное, продовольственное, вещественное и другие виды обеспечения. Но есть одна особенность. Важно, что денежные выплаты за период отсутствия военного в воинской части, как и другие виды обеспечения, не производятся" , - Гринчук.

После возвращения такие военные будут распределены в соответствующие батальоны резерва армейских корпусов, оперативных командований. Также министром обороны определены отдельные 17 воинских частей для таких военных.

"Закон несомненно должен улучшить нашу оборонную способность… Потому что только за последние 72 часа (с 29 ноября, как вступил в силу закон) мы также можем говорить, что уже 3 тысячи таких военнослужащих стали в строй" , - добавил Гринчук.

Как сообщалось, 21 ноября Верховная Рада приняла в целом законопроект 12095, обеспечивающий правовые механизмы возвращения на службу для военных, самовольно покинувших часть или дезертировавших.