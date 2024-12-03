Шмыгаль сделал заявление о тарифах на коммунальные услуги

В Украине тарифы на газ, теплоснабжение и электроэнергию не будут повышаться до конца отопительного сезона.﻿ Со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

По словам премьера, четвертая программа "Зимней поддержки" - это Неизменные зимние тарифы.

"Государство берет на себя обязательство, что тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона. Никаких повышений не планируем" , - отметил Шмыгаль.

С 1 декабря цены на коммуналку в Украине будут оставаться стабильными. В то же время, начисление субсидий будет происходить по новым правилам. В этом месяце пенсионеры могут рассчитывать только на индивидуальные надбавки.