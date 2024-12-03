НАТО не даст Путину использовать зиму как оружие против украинцев - Блинкен

НАТО не позволит России использовать зиму в качестве оружия против мирного населения Украины. Такой метод реализует российский диктатор Владимир Путин. Со ссылкой на Sky News, сообщает Новое время.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции в Брюсселе на встрече министров иностранных дел стран НАТО

Он отметил, что страны-члены НАТО настроены решительно обеспечить Украину всем необходимым для преодоления вызовов, с которыми она сталкивается на фронте.

«А также справиться с „наступлением“ на ее энергетическую инфраструктуру, когда Путин снова использует зиму как оружие, пытаясь заморозить людей в их домах, отключить свет — мы не позволим этому произойти» , — заявил Блинкен.

Встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО проходит в Брюсселе 3−4 декабря.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украине необходимы не менее 20 систем противовоздушной обороны для избежания блэкаута из-за российских атак.