Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко и еще шесть депутатов посетят Москву. Визит состоится 10 января 2025 года.﻿ Заявление Данко приводит SME, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

По словам вице-спикера парламента, который является главой праворадикальной партии SNS, его визит в Москву уже одобрили. Командировка будет профинансирована за счет государственного бюджета.

Полный состав словацкой делегации все еще неизвестен.

Как отмечал Данко, он якобы планирует встретиться со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, министром промышленности РФ Денисом Мантуровым и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Напомним, недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо неожиданно начал восхвалять роль Красной армии в победе над нацистской Германией во времена Второй мировой войны.

На этом фоне он заявил о намерении поехать в Москву 9 мая 2025 года.

В ответ на такие планы спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий предложил Фицо посетить Херсон, Запорожье и Харьков, по которым "прокатилась" Вторая мировая.