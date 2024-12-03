РФ выводит корабли из сирийского Тартуса из-за наступления повстанцев - аналитики

OSINT-аналитики зафиксировали выход российского танкера Эльня из порта Тартус в Сирии. Это может быть первым сигналом о возможной подготовке России к выводу кораблей из порта из-за стремительного наступления повстанцев.﻿ Об этом написал OSINT-аналитик HI Sutton для издания Naval News, сообщает Новое время.

Отмечается, что сейчас в порту Тартус Россия имеет пять кораблей ВМС и подводную лодку. Это, в частности, два фрегата класса Горшков, один фрегат класса Григорович, два вспомогательных судна Ельня и Вязьма и подводная лодка Новороссийск.

Средний танкер Балтийского флота Ельня покинул Тартус 2 декабря утром, сообщил OSINT-аналитик Droxford Maritime.

«Вероятно, судно должно покинуть Средиземное море, и этот выход может быть связан с ухудшением ситуации в Сирии» , — написал он.

По данным аналитиков, подводная лодка, фрегаты и еще один вспомогательный корабль также вышли из Тартуса.

Naval News добавляет, что Эльня — это нефтяник класса Алтай, который является ценным активом и важным для сохранения присутствия российских сил в Средиземном море, а военно-морская база в Тартусе — стратегически важный объект для России.

Издание отмечает, что с началом полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия усилила свое военное присутствие в Тартусе, чтобы сдерживать вмешательство НАТО, в частности препятствовать их авианосцам в Средиземном море.

Naval News предполагает, что, вероятно, порт может быть атакован или покинут.

«Ожидается, что российские военные корабли проплывут из Средиземного моря в Балтику. Возможно, по дороге они будут искать временную безопасную гавань в Алжире или Ливии» , — пишет издание.

Если Тартус останется под контролем России, то он, вероятно, будет использоваться для любых российских подкреплений. Однако понадобятся недели для того, чтобы они прибыли.

Naval News также отмечает, что до февраля 2024 года Россия поддерживала регулярный транзит судов в Черное море под названием Сирийский экспресс. Однако они прекратились, вероятно, из-за увеличения угрозы украинских надводных беспилотников (БПЛА) в Черном море.

«Теперь корабли должны плыть вокруг Европы до Балтики. Если Россия отчаянно пытаться усилить Сирию или эвакуировать тяжелую технику, она может снова попытаться пройти Черноморский путь. Если так, то корабли РФ могут быть атакованы украинскими дронами» , — предполагает издание.

3 декабря ГУР Минобороны Украины сообщило, что солдаты и офицеры российского военного контингента в Сирии находятся в подавленном моральном состоянии из-за успехов местных повстанцев — захвата Алеппо, боев в районе Хамы и продвижения к Хомсу.