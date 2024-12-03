"Укрэнерго" обнародовало графики отключений на среду

В среду, 4 декабря, для бытовых потребителей свет будут отключаться в две очереди, а также будут применены графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности. Со ссылкой на НЭК "Укрэнерго", сообщает Деловая столица.

Завтра, 4 декабря, время применения и объем ограничений будут следующими:

Для бытовых потребителей :

• 06:00 – 07:00 – одна очередь отключений

• 07:00 – 20:00 – две очереди отключений

• 20:00 – 22:00 – одна очередь отключений

Для промышленности:

• 06:00 – 22:00 – применение графиков ограничения мощности

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений можно узнать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.