Close button

Кабинет министров принял ряд кадровых изменений

Кабинет министров принял ряд кадровых изменений
Фото: facebook.com/minenergoUkraine

Кабинет министров 3 декабря принял ряд кадровых решений.﻿﻿ Со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука и гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского в соцсетях, сообщает Украинская правда.

В частности назначены:

  • Шкрум Алена Ивановна первым заместителем Министра развития общин и территорий Украины;
  • Ковальчука Константина Алексеевича заместителем Министра развития общин и территорий Украины;
  • Ищенко Григория Григорьевича Председателем Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения;
  • Чаплю Виталия Михайловича заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Украины;
  • Смелянского Игоря Ефимовича Правительственным уполномоченным по вопросам реформирования таможенных органов.
  • Согласовано назначение Гребы Романа Владимировича заместителем председателя Черновицкой областной государственной администрации.

В то же время Смелянский сообщил, что не планирует уходить с должности генерального директора Укрпочты.

Напомним, 2 декабря стало известно, что народный депутат от ВО "Батькивщина" Алена Шкрум сложила мандат.

Новости

Популярные темы форума

analytics