Кабинет министров принял ряд кадровых изменений

Кабинет министров 3 декабря принял ряд кадровых решений.﻿﻿ Со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука и гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского в соцсетях, сообщает Украинская правда.

В частности назначены:

Шкрум Алена Ивановна первым заместителем Министра развития общин и территорий Украины;

Ковальчука Константина Алексеевича заместителем Министра развития общин и территорий Украины;

Ищенко Григория Григорьевича Председателем Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения;

Чаплю Виталия Михайловича заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Украины;

Смелянского Игоря Ефимовича Правительственным уполномоченным по вопросам реформирования таможенных органов.

Согласовано назначение Гребы Романа Владимировича заместителем председателя Черновицкой областной государственной администрации.

В то же время Смелянский сообщил, что не планирует уходить с должности генерального директора Укрпочты.

Напомним, 2 декабря стало известно, что народный депутат от ВО "Батькивщина" Алена Шкрум сложила мандат.