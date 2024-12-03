Кабинет министров принял ряд кадровых изменений
Кабинет министров 3 декабря принял ряд кадровых решений. Со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука и гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского в соцсетях, сообщает Украинская правда.
В частности назначены:
- Шкрум Алена Ивановна первым заместителем Министра развития общин и территорий Украины;
- Ковальчука Константина Алексеевича заместителем Министра развития общин и территорий Украины;
- Ищенко Григория Григорьевича Председателем Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения;
- Чаплю Виталия Михайловича заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Украины;
- Смелянского Игоря Ефимовича Правительственным уполномоченным по вопросам реформирования таможенных органов.
- Согласовано назначение Гребы Романа Владимировича заместителем председателя Черновицкой областной государственной администрации.
В то же время Смелянский сообщил, что не планирует уходить с должности генерального директора Укрпочты.
Напомним, 2 декабря стало известно, что народный депутат от ВО "Батькивщина" Алена Шкрум сложила мандат.