Власти Южной Кореи не будут отменять военное положение без решения президента - СМИ
Власти Южной Кореи не планируют отменять военное положение, даже несмотря на резолюцию парламента. Для отмены необходимо решение президента Юн Сок Еля. Со ссылкой на YTN, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.
Как утверждает издание, у него в распоряжении есть официальная позиция Минобороны Южной Кореи насчет того, что парламент страны принял резолюцию с призывом к президенту отменить военное положение.
В частности, в Минобороны планируют и дальше сохранять военное положение в стране.
"Пока президент не скажет нам обратное, мы будем продолжать сохранять военное положение", - приводит YTN заявление ведомства.
Напомним, сегодня, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Ель решил ввести в стране военное положение. Он объяснил такой шаг необходимостью "устранить антигосударственные элементы".
При этом южнокорейские власти запретили политическую деятельность. В частности, речь идет о работе Национального собрания (парламента).
Но, несмотря на это, парламент собрался и принял большинством голосов резолюцию, которая предусматривает призыв к президенту отменить военное положение. Согласно южнокорейской конституции, это обязывает главу государства отменить соответствующий указ.