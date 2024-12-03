Власти Южной Кореи не будут отменять военное положение без решения президента - СМИ

Власти Южной Кореи не планируют отменять военное положение, даже несмотря на резолюцию парламента. Для отмены необходимо решение президента Юн Сок Еля.﻿ Со ссылкой на YTN, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Как утверждает издание, у него в распоряжении есть официальная позиция Минобороны Южной Кореи насчет того, что парламент страны принял резолюцию с призывом к президенту отменить военное положение.

В частности, в Минобороны планируют и дальше сохранять военное положение в стране.

"Пока президент не скажет нам обратное, мы будем продолжать сохранять военное положение" , - приводит YTN заявление ведомства.

Напомним, сегодня, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Ель решил ввести в стране военное положение. Он объяснил такой шаг необходимостью "устранить антигосударственные элементы".

При этом южнокорейские власти запретили политическую деятельность. В частности, речь идет о работе Национального собрания (парламента).

Но, несмотря на это, парламент собрался и принял большинством голосов резолюцию, которая предусматривает призыв к президенту отменить военное положение. Согласно южнокорейской конституции, это обязывает главу государства отменить соответствующий указ.