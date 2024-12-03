Рютте озвучил ключевые направления помощи НАТО для Украины

Страны-союзники должны наращивать помощь для Украины. Это должна быть помощь в восстановлении трех направлений.﻿ Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте перед началом встречи Совета Украина-НАТО, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По его словам, в первую очередь необходимо помочь Украине как можно лучше восстановить энергетические сети и энергетическую инфраструктуру.

"Мы не можем допустить превращения зимы в оружие против Украины. Мы этим утром обсуждали это с (госсекретарем США - ред.) Тони Блинкеном, и это является решающим элементом" , - сказал Рютте.

Второе направление - это обеспечение надежной противовоздушной обороны в Украине.

"Мы уже сделали немало, но должно быть сделано больше, чтобы страна была в как можно большей безопасности с точки зрения противовоздушной защиты. Третье: мы должны убедиться, что военная помощь поступает в Украину" , - подчеркнул Рютте.

Украина рассматривает членство в НАТО как самый надежный способ гарантировать свою безопасность, однако некоторые страны, в частности Венгрия, выступают против ее вступления. В ноябре Парламентская ассамблея НАТО призвала ускорить этот процесс, но Альянс не установил конкретных сроков и не направил официального приглашения.

Президент Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО приостановит активную фазу войны. В то же время в Альянсе подчеркивают необратимость курса Украины к членству, а дальнейшие решения будут в значительной степени зависеть от позиции США.