Украина в декабре получит ПВО от нескольких партнеров - Зеленский

Украина уже в декабре получит несколько систем ПВО от своих партнеров. В январе так будет улучшение воздушного щита. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По словам президента, он сегодня заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова по реализации договоренностей с партнерами об усилении ПВО в Украине.

"Мы ожидаем сейчас, в декабре, системы от нескольких партнеров, плюс есть определенные вещи, которые могут быть сделаны в январе для нашего воздушного щита. Важно, чтобы это было реализовано без какого-либо промедления. Зима - это огромный соблазн для российских террористов" , - рассказал Зеленский.

Системы противовоздушной обороны сейчас играют ключевую роль в защите Украины во время полномасштабной войны. Они защищают гражданскую инфраструктуру, жилые районы и стратегические объекты от ракетных и авиационных атак, снижая потери среди населения и влияние врага на экономику и моральный дух.

В условиях активного использования противником современных ракет и дронов, внедрение западных систем ПВО, таких как Patriot, NASAMS или IRIS-T, значительно повышает уровень безопасности Украины.

В понедельник, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал пакет поддержки Украины в размере 600 миллионов евро. Эта помощь также включает системы ПВО Iris-T.