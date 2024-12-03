РФ и Беларусь намерены создать центры для совместной подготовки военных

Россия и Беларусь планируют создать три учебных центра для совместной подготовки военных, заявил глава постоянной комиссии по вопросам национальной безопасности Палаты представителей Беларуси Геннадий Лепешко. Со ссылкой на БелТА, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

По его словам, в Беларуси такой учебный центр будет создан в Гродненской области, в России - на территории Нижегородской и Калининградской областей. Сейчас для этого готовятся кадры в военных учебных заведениях Беларуси и России.

Лепешко также напомнил, что в 2023 году началась реализация трех союзных программ в сфере обороны, одна из которых посвящена усилению безопасности границы, две другие - совершенствованию инфраструктуры Беларуси и России для обеспечения региональной группировки войск.

Также, по его словам, страны подписали "более 160 соглашений о совместной деятельности в военной сфере" в 2025 году.

Глава Палаты представителей отметил, что военно-воздушные силы Беларуси и России периодически проводят "совместное патрулирование воздушных границ союзного государства в воздушном пространстве Беларуси".

По его словам, это "чрезвычайно важно, поскольку американская стратегическая и тактическая авиация уже давно летает в воздушном пространстве Польши и стран Балтии вблизи границы союзного государства".

В то же время Лепешко утверждает, что все совместные с Россией учения носят "исключительно оборонительный характер".

Отметим, Беларусь является едва ли не самым главным поклонником Москвы. Россия размещает в Беларуси свои войска, а также технику. Кроме того, Минск поддерживает политику Кремля и зачастую копирует ее.

В 2022 году после проведения на территории Беларуси учений "Запад" российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину. В частности, техника РФ входила в Украину и с белорусской территории.

Также ранее сообщалось, что Беларусь и Россия готовят совместные военные учения "Запад-2025".

В то же время, украинские пограничники отмечают, что пока не видят угрозы со стороны Беларуси, но не исключают перемещений сил во время белорусско-российских военных учений.