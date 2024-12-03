США объявили санкции против транспортировщиков иранской нефти

Минфин США вводит новые санкции против Ирана. Речь идет о 35 юридических лицах и судах, связанных с перевозкой иранской нефти. Об этом говорится в заявлении Минфина США, сообщает Левый берег.

"США вводят санкции в отношении 35 юридических лиц и судов, играющих важную роль в незаконной транспортировке иранской нефти на зарубежные рынки. Доходы от нефти обеспечивают иранский режим ресурсами для финансирования своей ядерной программы. Возможность разрабатывать передовые беспилотники и ракеты, а также предоставлять постоянную финансовую и материальную поддержку террористической деятельности своих приспешников" , – говорится в заявлении.

"Иран продолжает направлять доходы от торговли нефтью на развитие своей ядерной программы, на технологии создания баллистических ракет и БПЛА, а также на спонсирование региональных террористических группировок, что представляет риск еще большей дестабилизации в регионе" , - заявил и.о. о. заместителя министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брэдли Т. Смит.

Под санкции попали суда под флагами разных стран, перевозящих нефть, в том числе самого Ирана, Гондураса, Белиза и Панамы. В санкционные списки внесены компании из ОАЭ, Панамы, Индии, КНР и ряда других стран. В частности, санкции были введены против украинской компании Lightship Management Ltd.

В октябре Минфин США объявил о санкциях в отношении пяти компаний и их танкеров, перевозящих иранскую нефть и нефтепродукты, выручка от продажи которых, по данным американских властей, шла, в частности, на финансирование хуситов и их атак на Ближнем Востоке.

Санкции были наложены на Changtai Shipping Ltd и ее танкер Kapok, Motionavigations Ltd и ее танкер Kukki (обе компании зарегистрированы на Маршалловых островах), а также на Indo Gulf Ship Management LLC из ОАЭ, которое было оператором последнего судна.

Также в SDN-List внесены зарегистрированные в ОАЭ Eco Max Trading FZE, Eco Max FZE и связанные с ними танкеры Marbel, Trophy, Onyx, Liana, Gratia и Juvenis.

Персональные санкции введены против руководителя и бенефициара Motionavigations Ltd, Eco Max FZE и Eco Max Trading FZE — гражданина Украины Евгения Скрябина, проживающего в ОАЭ, а также против топменеджмента Indo Gulf Ship Management граждан Индии Рахула Раттанлала Варику (Rahul Raotan) Мохана Кеота (Dipankar Mohan Keot).