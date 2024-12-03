В Южной Корее отменили военное положение

Кабинет министров Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Такое решение ранее потребовало принять Национальное собрание (парламент).﻿ Со ссылкой на Yonhap, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Предложение об отмене военного положения было одобрено на заседании Кабинета министров в 4:30 (по южнокорейскому времени - ред.)" , - сказано в сообщении канцелярии премьер-министра Южной Кореи.

В заседании Кабмина принимал участие и президент Южной Кореи Юн Сок Ель, который ранее подписал указ о военном положении.

Таким образом с момента объявления в стране военного положения прошло чуть более шести часов.

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Ель сегодня, 3 декабря, решил объявить военное положение в своей стране. Так, по словам южнокорейского лидера, он отреагировал на "антигосударственные силы, которые парализуют основные функции государства".

На этом фоне на улицах Сеула заметили военную технику. Также была заблокирована работа южнокорейского парламента.

Но депутаты Национального собрания все же проголосовали за отмену военного положения. Такое решение несло обязательный характер для президента, поэтому ему пришлось его выполнить.