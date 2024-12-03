Ермак и Умеров едут в США, чтобы встретиться с командой Трампа - СМИ

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в среду выезжает в США вместе с министром обороны Рустемом Умеровым, вице-премьером, министершей экономики Юлией Свириденко для встреч с официальными представителями государственной власти США. Ссылаясь на источники в дипломатических кругах, сообщает Новое время.

«Но основная цель этой поездки — это встреча с трампистами, людьми из окружения новоизбранного президента США Дональда Трампа» , — говорит собеседник издания.

По словам другого источника, предполагается, что Ермак встретится с номинированным Трампом на должность спецпредставителя по Украине Китом Келлогом, чтобы обсудить в том числе будущую политику Трампа в отношении Украины.

«Ермак собирался в Америку еще сразу после выборов в США вместе с Ольгой Стефанишиной (вице-премьер, министр по вопросам евроинтеграции — ред.), но тогда ему не удалось организовать встречи с окружением Дональда Трампа» , — сообщил источник.

Издание обратилось с просьбой прокомментировать поездку в министерство обороны и ОП, но ответа не получило.

Дональд Трамп выбрал 80-летнего отставного генерал-лейтенанта армии США Кита Келлога своим помощником и специальным посланником по вопросам Украины и России.

Телеканал CNN сообщал, что у Келлога есть план окончания войны, который предполагает возвращение оккупированных украинских территорий исключительно дипломатическим путем и приостановление сближения Украины с НАТО на неопределенный срок.

Также Келлог предлагает частично ослабить санкции против России в обмен на согласие прекратить огонь, заморозить линию фронта и ввести демилитаризованную зону в Украине. Если же РФ подпишет мирное соглашение, то санкции будут отменены совсем. А пошлина на экспорт российских энергоносителей позволит профинансировать восстановление Украины.