Генштаб: Враг больше всего атакует на Покровском и Кураховском направлениях

На фронте с начала суток 3 декабря состоялось 180 боевых столкновений, ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной. Также оккупанты активно атакуют на Времовском и Купянском направлениях.﻿﻿ Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 3 декабря, сообщает Украинская правда.

"Сегодня государство-террорист нанесло 42 авиаудара, сбросив при этом 47 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 650 дронов-камикадзе и совершили почти 4000 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах" , - сообщили военные.

На Харьковском направлении российские террористы шесть раз безуспешно штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска, Глубокого и в направлении Казачьей Лопани.

Шестнадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Лозовой, Стельмаховки, Колесниковки и Першотравневого подразделения Сил обороны отбили десять штурмов.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска девять раз атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Первомайское, Новоегоровка, Грековка, Ямполовка и Терны.

Три атаки захватчиков отбили украинские подразделения на Краматорском направлении, противник пытался продвинуться вперед к Ступочкам, Белой Горе и в районе Часового Яра.

В Торецке и Нелиповке противник три раза пытался улучшить свое положение на Торецком направлении.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 44 раза атаковал наши позиции в районах Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Чумацкого и Новопустинки.

На Кураховском направлении на это время суток зафиксировано 38 вражеских атак.

Двадцать три раза противник сегодня штурмовал передний край нашей обороны в районах Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного, Макаровки и Новодаровки на Времовском направлении.

Враг провел четыре атаки в районах Роботино, Новоданиловки и Новоандреевки на Ореховском направлении, все атаки отражены нашими защитниками.

Пять раз безрезультатно враг пытался атаковать позиции украинских защитников на Приднепровском направлении.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где наши войска отбили 20 атак противника, еще шесть боевых столкновений продолжается.