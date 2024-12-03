Рютте предлагает Украине не идти на переговоры с РФ, пока союзники не предоставят больше оружия

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил Украине отложить «любые мирные переговоры» с Россией до тех пор, пока западные союзники не смогут оказать достаточную военную помощь, чтобы помочь Киеву продвинуться вперед на поле боя и получить более сильную позицию на переговорах. Со ссылкой на The New York Times, сообщает Новое время.

В то же время Рютте подчеркнул, что именно Украина должна решить, когда она готова начать переговоры с Россией. Также генсек призвал членов НАТО увеличить поставки оружия, боеприпасов и средств противовоздушной обороны, прежде чем перейти к работе над перемирием.

«Давайте не будем шаг за шагом обсуждать, как может выглядеть мирный процесс. Убедитесь, что Украина имеет все необходимое для того, чтобы занять сильную позицию, когда начнутся мирные переговоры. Поэтому я бы сказал: больше военной помощи и меньше дискуссий о том, как может выглядеть мирный процесс» , — добавил Рютте.

3 декабря газета WSJ сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский незаметно меняет свою риторику относительно прекращения войны с Россией, намекая на то, что Украина готова на мирные переговоры при условии предоставления ей приглашения на членство в НАТО.

Выступая 29 ноября на телеканале Sky News, Зеленский заявил, что членство в НАТО должно быть предложено неоккупированным частям Украины, чтобы Киев рассмотрел возможность прекращения «горячей фазы войны». Хотя Украина будет продолжать претендовать на всю свою территорию, Зеленский предположил, что Киев будет пытаться «вернуть их дипломатическим путем». Аналогичный тезис он высказал в интервью японскому изданию Kyodo News.

«Нашей армии не хватает сил для этого… Мы должны найти дипломатические решения» , — сказал Зеленский о вытеснении россиян с оккупированной территории.

Ранее МИД Украины официально заявил, что Украина не согласится ни на какие «альтернативы, суррогаты или заменители» полноправного членства в НАТО.