Украинские военнослужащие не получали команду держать Курскую область до инаугурации Дональда Трампа, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, сообщает Новое время.

Он опроверг информацию в СМИ о том, что такой приказ якобы получили Силы обороны.

«Никаких приказов держать Курскую область до инаугурации Трампа, чтобы ее потом обменять, военные ВСУ не получали. Данная крутящаяся в СМИ информация не соответствует действительности» , — отметил Коваленко.

Он добавил, что на Курском направлении украинские военнослужащие выполняют конкретные боевые задачи, которые напрямую связаны с фронтом.

Коваленко подчеркнул, «нет смысла отдельно рассказывать, что подобные приказы в принципе не могут звучать в армии».

Ранее BBC сообщило, что несколько украинских военнослужащих, воюющих в Курской области страны-агрессора РФ, на условиях анонимности заявили, что должны удержать территории врага до прихода к власти нового президента США Дональда Трампа в январе 2025 года

Президент Владимир Зеленский в конце ноября заявил, что российский диктатор Владимир Путин поручил своему военному командованию вытеснить украинские силы обороны с территории Курской области до 20 января 2025 года. Именно на эту дату запланирована инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.

Источник NV в ВСУ сообщал, что по состоянию на 22 ноября Силы обороны Украины удерживали контроль над 800 кв. км территории Курской области. Максимальная площадь, которую контролировали украинские бойцы в Курской области, составляла 1376 кв. км.

4 ноября Зеленский говорил, что в Курской области находится 11 тысяч военных из Северной Кореи. 5 ноября министр обороны Рустем Умеров подтвердил, что на Курском направлении произошло первое небольшое столкновение с северокорейскими войсками.