Прохождение ВВК в гражданских медучреждениях: правительство запускает реформу

Реформа военно-врачебных комиссий (ВВК) в Украине позволяет проходить медицинский осмотр в любом гражданском учреждении здравоохранения по собственному выбору. Такую инициативу запускает министерство обороны совместно с министерством здравоохранения.﻿ Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

По словам главы оборонного ведомства Рустема Умерова, министерства делают прохождение ВВК "быстрым, удобным и лишенным коррупционных рисков".

"Больше не нужно будет обращаться в ТЦК (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, - ред.) - медосмотр можно пройти в удобном месте" , - отметил глава Минобороны.

Также Умеров рассказал, что соответствующая реформа ВЛК предполагает, что медицинское освидетельствование будут проводить гражданские врачи. Они будут вносить выводы непосредственно в электронную систему здравоохранения (ЭСЗ).

После этого информация из ЭСЗ будет автоматически поступать в электронную систему Минобороны "за считанные минуты", добавил министр.

"При этом военно-врачебные комиссии будут получать только медицинские данные без идентификации личности. Это гарантирует объективность и беспристрастность при принятии выводов о пригодности к службе" , - говорится в заявлении Умерова.

Далее, пояснил он, каждый этап процесса будет иметь "цифровой след". То есть выводы врачей и ВВК будут фиксироваться с помощью электронных подписей (КЭП), и будут храниться в реестре "Оберег".

Умеров заявил, что такой подход позволит "оперативно проверять работу медицинских учреждений в случае возникновения сомнений в результатах медосмотров".