ISW: Россия пытается дискредитировать Украину, обвиняя в отказе от обмена пленными

Россия активно проводит дискредитационные операции против украинской власти, пытаясь подорвать доверие граждан к правительству и представить Украину как государство, которое якобы отказывается от переговоров по обмену военнопленными, сообщает Украинская правда.

Об этом пишт ISW.

27 ноября пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия готова обменять 630 украинских военнопленных в формате "один на один". В ответ 2 декабря российский омбудсмен Татьяна Москалькова опубликовала список этих лиц и утверждала, что Украина отказалась от обмена, предложенного Россией.

Однако 3 декабря секретарь Координационного штаба, заместитель начальника ГУР МО Украины, бригадный генерал Дмитрий Усов опроверг эти заявления. Он отметил, что российская сторона не подавала официальных запросов на обмен. Генерал также отметил, что среди опубликованных Россией имен есть гражданские, а также военнопленные, которых Украина уже вернула домой. Усов подчеркнул, что Москва, вероятно, пытается дискредитировать украинские государственные органы.

"Один из российских инсайдерских источников отметил, что 29 ноября и 3 декабря заявления Захаровой и Москальковой о якобы готовности России провести большой обмен пленными являются попыткой представить западным партнерам и союзникам Украины ложный нарратив о том, что украинское руководство не желает вести переговоры, при этом лживо изображая Россию как сторону, которая заинтересована в переговорах".

Аналитики ISW отмечают, что такие действия Кремля, вероятно, направлены на отвлечение внимания от усилий РФ сорвать процесс обмена военнопленными и от постоянных сообщений о нарушениях прав человека в России, включая казни украинских военнопленных.

"Россия, а не Украина, ранее демонстрировала нежелание проводить обмен военнопленными, поскольку Россия отклоняла украинские предложения по обмену за несколько месяцев до начала наступления украинских войск в Курской области в августе 2024 года".

Ключевые выводы: