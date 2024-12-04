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Курс валют НБУ на 4 декабря

Курс валют НБУ на 4 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 4 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 3 декабря, вырос на 5 коп до 41.6972 за 1 доллар.

Евро подорожал на 10 коп до 43.8238 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 2 коп до 52.7303 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 11 коп до 47.0862 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 1 коп до 10.1994 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.697200 +0.0511
EUR Евро 43.823800 +0.0996
GBP Фунт стерлингов 52.730300 --0.0228
CHF Швейцарский франк 47.086200 +0.1134
PLN Польский злотый 10.199400 +0.0095

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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