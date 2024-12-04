Курс валют НБУ на 4 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 4 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 3 декабря, вырос на 5 коп до 41.6972 за 1 доллар.

Евро подорожал на 10 коп до 43.8238 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 2 коп до 52.7303 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 11 коп до 47.0862 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 1 коп до 10.1994 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.697 200 EUR Евро 43.823 800 GBP Фунт стерлингов 52.730 300 CHF Швейцарский франк 47.086 200 PLN Польский злотый 10.199 400

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.