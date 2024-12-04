Курс валют НБУ на 4 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 4 декабря 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 3 декабря, вырос на 5 коп до 41.6972 за 1 доллар.
Евро подорожал на 10 коп до 43.8238 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 2 коп до 52.7303 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 11 коп до 47.0862 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 1 коп до 10.1994 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.697200
|EUR
|Евро
|43.823800
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.730300
|CHF
|Швейцарский франк
|47.086200
|PLN
|Польский злотый
|10.199400
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.