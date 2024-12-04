Суд закрыл дело против сына Байдена после помилования президента

В США закрыли дело против Гантера Байдена после того, как действующий президент Джо Байден предоставил своему сыну помилование, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении The Hill.

По данным издания, в коротком приказе федеральная судья Мэриэллен Норейка прекратила все судебные производства, ссылаясь на исполнительный акт о помиловании, предоставленный президентом Байденом.

54-летнего Хантера Байдена в июне признали виновным во лжи относительно употребления запрещенных наркотиков при покупке оружия шесть лет назад, а также в незаконном владении им.

Напомним, в воскресенье, 1 декабря, Джо Байден объявил о полном и безусловном помиловании своего сына Хантера Байдена.

11 июня Суд признал сына президента США Хантера Байдена виновным по всем пунктам обвинения по делу о владении огнестрельным оружием.

Избранный президент США Дональд Трамп осудил решение Байдена пощадить своего сына.