Украина заключила соглашение с ЕС о 35 млрд евро с российских активов

Украина подписала Меморандум о взаимопонимании и Кредитное соглашение с Европейским Союзом о привлечении до 35 млрд евро макрофинансовой помощи (MFA). Средства являются частью инициативы G7 (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine).﻿ Об этом говорится в сообщении Минфина, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

От Украины соглашение подписали министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. От ЕС – вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис.

"Окончательный объем MFA будет определен после утверждения суммы кредитов всех сторон инициативы. Учитывая предложенное финансирование Соединенными Штатами в 20 млрд долларов, макрофинансовая помощь от ЕС может составлять 18 млрд евро" , - говорится в сообщении.

Как отметили в Минфине, погашение займа будет происходить исключительно за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России в ЕС. Таким образом, ожидается, что все средства MFA для Украины будут на безвозвратной основе. Внутренние финансовые ресурсы не будут направлены на погашение.

Денежные средства будут предоставляться в соответствии с новым Механизмом кредитного сотрудничества для Украины (Ukraine Loan Cooperation Mechanism - ULCM), который обеспечит безвозвратную форму макрофинансовой помощи.

Программой предусмотрено 14 мер, чтобы привлечь макрофинансовую помощь. Направления: макрофинансовая устойчивость, государственные предприятия, государственное управление, энергетика, верховенство права и борьба с коррупцией, оборонная промышленность.

"Следующий важный шаг в привлечении средств за счет замороженных активов страны-агрессора. В последние месяцы мы активно работали с ЕС и другими сторонами в рамках инициативы, чтобы достичь конкретных результатов в обеспечении финансовых потребностей Украины в 2025 году и дальше" , - отметил Марченко.

Кредит на 50 млрд долларов

В июне лидеры стран "Большой семерки" договорились о предоставлении Киеву кредита на сумму 50 миллиардов долларов, частично финансируемого за счет процентов, полученных от российских активов, конфискованных после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Как заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, Украина с января будет получать от ЕС ежемесячно 1,5 млрд евро. Эти средства ЕС получит от использования замороженных российских активов и они также "могут быть использованы для военных целей".

Верховная Рада 3 декабря внесла изменения в Бюджетный кодекс для того, чтобы получить от стран G7 50 млрд долларов под российские активы. Закон вводит новое понятие – "условные долговые обязательства". Документом установлено, что деньги не будут учитываться как государственный долг Украины. Украина не будет возвращать этот кредит до тех пор, пока не получит репарации от России.