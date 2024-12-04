Кризис в Южной Корее: оппозиция призвала президента уйти в отставку

Находящаяся в оппозиции Демократическая партия Кореи призвала президента Юн Сок Ела немедленно уйти в отставку после объявления военного положения и его последующей отмены парламентом страны.﻿ Об этом сообщает агентство Yonhap, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Во время экстренного заседания в Национальной ассамблее, депутаты оппозиционной политсилы объявили, что немедленно начнут процесс импичмента главы государства, если он сам не уйдет в отставку.

"Объявление Юном военного положения является явным нарушением Конституции. Он не придерживался ни одного из требований Основного Закона для объявления такого режима. Это серьезный акт мятежа и прекрасная причина для импичмента" , - отмечается в резолюции Демпартии Кореи.

Между тем старшие помощники Юн Сок Ела, а также руководитель его аппарата, массово подали в отставку из-за скандального решения и его дальнейшего блокирования парламентом.

Среди них - Чун Чжин Сук, руководитель аппарата президента, советник по вопросам национальной безопасности Шин Вон Сик, руководитель аппарата по вопросам политики Сон Тхэ Юн, а также семь других старших помощников.

Политический кризис в Южной Корее

Днем 3 декабря президент Республики Корея Юн Сок Ёль неожиданно объявил в стране военное положение.

Причиной он назвал оппозицию, которая, по его словам, является «антигосударственной силой», парализующей работу страны.

Решение спровоцировало столкновения с правоохранителями и военными у здания парламента.

Через несколько часов после скандального решения, парламент Республики Корея утвердил резолюцию с требованием отменить военное положение в стране. Позже аналогичное решение утвердил Кабинет Министров.

Вечером Юн Сок Йоль отменил военное положение в Южной Корее. Особый режим в стране действовал более шести часов.