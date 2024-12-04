В МИД Люксембурга заявили, что против членства Украины в НАТО

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель высказался против членства Украины в НАТО.﻿﻿ Об этом пишет Spiegel, сообщает Украинская правда.

Высказывания министра прозвучали во время встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО, которая состоялась 3 декабря в Брюсселе. Беттель отметил, что не поддерживает идею членства Украины в Альянсе, объясняя свою позицию риском немедленного возникновения новых конфликтов.

"Я считаю, что членство в НАТО снова принесет напряженность" , – заявил он.

В то же время, Беттель высказался в поддержку перспективы Украины стать членом Европейского Союза.

Напомним, вечером 3 декабря СМИ сообщили, что Германия и США пока не готовы поддержать предоставление Украине официального приглашения для вступления в НАТО. Против приглашения Украины выступают также Словакия и Венгрия.

3 ноября в Брюсселе проходит Совет Украина-НАТО. Перед этим заседанием от президента Зеленского впервые прозвучали заявления, что Украина может вступить в НАТО с частичным действием ст.5, однако эта идея пока не детализирована.

28 ноября стало известно, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к своим коллегам из НАТО с призывом пригласить Украину в Альянс: "Я призываю вас принять решение пригласить Украину присоединиться к Альянсу как один из результатов встречи министров иностранных дел НАТО 3-4 декабря 2024 года", – говорится в заявлении.

МИД Украины в день начала министерской встречи НАТО обнародовало официальную позицию относительно возможных гарантий безопасности, которые могут рассматриваться как инструмент сдерживания от агрессии РФ. Документ подчеркивает, что Украина заранее отказывается от форматов, альтернативных членству в НАТО.