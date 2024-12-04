Украинскую писанку признали культурным достоянием человечества

В Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества включен первый международный элемент от Украины совместно с Эстонией "Писанка: украинская традиция и искусство украшения яиц", сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Министерства культуры и стратегических коммуникаций.

Соответствующее решение было принято 3 декабря на сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по вопросам нематериального культурного наследия, проходящего в столице Парагвая — городе Асунсьон.

Работа над номинацией началась еще в 2017 году после встречи с украинским сообществом носителей в Эстонии. Ее основание составляют три элемента. Два из них включены в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины — "Украинская писанка: традиция и искусство", объединяющая сообщества из всех областей Украины, и "Традиция гуцульской писанки". Еще один элемент — "Украинская писанка, традиция и искусство украшения Пасхальных яиц" — включен в Национальный список элементов нематериального культурного наследия Эстонии.

"Признание украинской писанки как культурного достояния человечества демонстрирует всему миру, что украинская культура является неотъемлемой частью мировой культуры, которая базируется на уважении к творческому разнообразию, и уважению к культуре и традициям народа. Обмен и дарование писанок является очень важной традицией для украинцев независимо от того, связаны они с церковью или нет. Личные пожелания и послания зафиксированы в разных писаночных символах. Национальные узоры украинских писанок не случайны — каждый мотив имеет свое значение. Это и делает каждую писанку уникальной" , — прокомментировали в Минкульте.

Напомним, на сегодняшний день в Репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества — 611 элементов, соответствующих 5 регионам и 140 государствам-участникам Конвенции. От Украины в этот список включены: "Петриковская декоративная живопись как феномен украинского орнаментального народного творчества" в 2013 году, "Традиция Косовской рисованной керамики" в 2019 году и "Орьнек — крымскотатарский орнамент и знание о нем" в 2021-м.