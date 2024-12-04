В плену россиян умер похищенный мэр оккупированного города в Запорожской области

В российском плену скончался мэр временно оккупированного Днепрорудного Васильевского района Запорожской области Евгений Матвеев, которого враг захватил в плен почти три года тока. Его тело было возвращено домой во время последнего обмена. Об этом заявил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Укринформ.

"Днепрорудное Запорожской области россияне захватили в конце февраля 2022 года. А впоследствии взяли в плен и городского голову - Евгения Матвеева. 2 года и 8 месяцев он находился в плену у оккупантов и был замучен. Во время последнего обмена тело вернули Украине" , - написал он.

Глава ОВА добавил, что Евгений Матвеев был настоящим патриотом, всегда работал с людьми.

"Был волевым и принципиальным. Во время оккупации - не покинул ни город, ни людей, делал все для обеспечения жизнедеятельности общества, постоянно информировал население о ходе событий и поддерживал" , - написал Федоров.

Ранее сообщалось, что в плену находятся сотни гражданских жителей Запорожской области.