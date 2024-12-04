В ISW объяснили, зачем Россия ударила "Орешником" по Украине

Удар России новой баллистической ракетой "Орешник" по Украине был информационной провокацией. Его цель - послать сообщение, в том числе Западу, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).

"Удар 21 ноября был ответом Кремля, но это в первую очередь информационная провокация. Удар был предназначен для того, чтобы послать сообщение. Россия произвела показной удар ракетой средней дальности (не МБР) по Украине, чтобы запугать Украину и Запад и сдержать западные страны от поддержки Украины", - сказали аналитики.

В ISW напомнили, что российский диктатор Владимир Путин прямо угрожал, что может атаковать западные страны, которые поддерживают намерение Украины бить вглубь территории России. При этом он связал удар "Орешником" с ядерными возможностями Москвы.

По мнению аналитиков, такие шаги являются усилением информационной операции РФ, в рамках которой Москва пытается сдержать западную военную поддержку Украины при помощи явных угроз и постоянном напоминании о ядерном оружии.

"Риторика Путина 21 ноября соответствует прежним официальным заявлениям Кремля, в которых "красные линии" использовались для сдерживания западных стран от поддержки Украины", - добавляют аналитики.

Удар "Орешником" по Украине

Напомним, 21 ноября россияне нанесли ракетный удар по Днепру. Воздушные силы ВСУ заявили, что россияне впервые выпустили по Украине межконтинентальную баллистическую ракету.

Позже российский диктатор Путин заявил, что армия РФ совершила испытательный пуск ракетной системы средней дальности "Орешник". При этом ГУР Минобороны уточняет, что новая ракета была выпущена из ракетного комплекса "Кедр".

Як объяснил руководитель ГУР Кирилл Буданов, фактически речь идет об одной и той же ракете. Путин использовал название ракетной программы "Орешник", но система запуска ракет называется "Кедр".

После атаки Путин также пригрозил новыми ударами по Украине. Он заявил, что якобы могут быть атакованы так называемые "центры принятия решений".