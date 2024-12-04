Экс-заместителя главы Высшего хозсуда Емельянова отправили под арест без залога
Суд отправил экс-заместителя главы Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова под арест до 30 января 2025 года без альтернативы внесения залога, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщило Государственное бюро расследований.
"Суд избрал меру пресечения бывшему заместителю главы Высшего хозяйственного суда Украины в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога до 30 января 2025 года".
В бюро напомнили, что бывшего чиновника задержали 3 декабря. Его подозревают в том, что он вместе с другими судьями построил "бизнес" на судебных решениях.
Установили, что Емельянов входил в состав преступной организации, которая состояла в основном из судей, адвокатов, арбитражных управляющих, различных работников суда и тому подобное. Они за взятки выносили "нужные" решения, преимущественно в хозяйственных спорах.
Организатором "бизнеса" назвали бывшего высокопоставленного чиновника Высшего хозяйственного суда Украины (по данным УП, экс-глава Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков – ред.). По данным ГБР, он незаконно вмешивался в распределение дел и отдавал их на рассмотрение исключительно "своим" судьям, которые выполняли "пожелания заказчиков".
Предыстория:
- 3 марта 2021 года Высший совет правосудия уволил судью Артура Емельянова с должности судьи Высшего хозяйственного суда за совершение "существенного дисциплинарного проступка".
- В свое время Емельянов вместе с женой фигурировал в деле о "легализации доходов, полученных преступным путем".
- В октябре 2018 года в то время народный депутат Сергей Лещенко сообщал, что прокуратура Австрии подозревает скандального украинского судью Артура Емельянова и его жену Светлану в совершении ряда уголовных преступлений.
- В этот же период Служба безопасности заявляла, что разоблачила судью на финансировании террористических организации в ОРДЛО. Однако официального подозрения судье тогда не объявили. Впоследствии СБУ удалила свое сообщение, а на запросы УП правоохранители не сообщали никаких деталей.