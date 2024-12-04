Лубинец рассказал, на сколько сократилось население Украины с начала полномасштабного вторжения

Численность населения в Украине упала с 42 млн до 35,8 млн человек с начала российского полномасштабного вторжения, сообщает Деловая столица.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в Telegram.

Омбудсман прогнозирует, что к 2051 году количество населения может уменьшиться до 25,2 млн человек.

По этой причине Лубинец предлагает предусмотреть в бюджете расходы на криоконсервацию репродуктивных клеток украинских военных. Эта инициатива, по его словам, должна стать частью приоритетной политики Украины в ответ на демографические вызовы.

Он отметил, что государство недостаточно информирует граждан о доступных медицинских гарантиях, связанных с репродуктивным здоровьем. Он отметил необходимость усиления информационной работы среди населения.

Лубинец также призвал усовершенствовать законодательство, регулирующее вопросы биологического отцовства, чтобы обеспечить эффективную поддержку граждан в этой сфере.

"Вопрос репродуктивного здоровья и сохранения генофонда украинского народа является критически важным и должен стать приоритетом государственной политики" , — подчеркнул омбудсмен.

Как сообщалось, 23 ноября редактор ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил, что украинские правозащитники собирают все возможные факты о преступлениях в отношении украинских детей.