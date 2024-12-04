Немецкие войска могут привлечь к обеспечению мира в Украине – МИД

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что германские военные могут быть привлечены для поддержания мира в Украине. Об этом сообщает Berliner-Zeitung, пишет Нина Еланская, РБК-Украина.

По ее словам, это возможно при достижении прекращения огня между Украиной и Россией.

Отмечается, что этот вопрос был поднят во время заседания НАТО в Брюсселе.

Бербок подчеркнула, что Германия готова поддерживать все инициативы, способствующие долгосрочному миру, включая гарантии безопасности, международные миротворческие миссии или усиление военной помощи Украине.

По ее словам, присутствие немецких солдат будет возможно только при условии установления реального перемирия.

Похожую инициативу ранее обсуждала новый верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас.

Она назвала потенциальными участниками миротворческих миссий военных европейских стран, которые готовы к обсуждению возможности развертывания своих контингентов для обеспечения мира в Украине.

Летом этого года президент Франции Эммануэль Макрон также допустил возможность привлечения сил НАТО для поддержки Украины. И хотя это вызвало широкую дискуссию среди союзников, речь шла не о непосредственном участии в боевых действиях, а о работе военных инструкторов. Тогда Литва, Латвия, Эстония и Канада заявили о готовности обсуждать детали этого предложения.