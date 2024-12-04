Потребление электроэнергии в Украине растет третий день

В Украине по состоянию на 6.00 4 декабря потребление электроэнергии на 1,1% превышает соответствующий показатель предыдущего дня, сообщает Укринформ.

"Потребление остается высоким и соответствует сезонным показателям. Сегодня, 4 декабря, по состоянию на 6:00 его уровень был на 1,1% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня - во вторник" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что суточный максимум потребления на 3,3% 3 декабря превышал максимальное потребление понедельника, 2 декабря.

В "Укрэнерго" отметили, что энергосистема продолжает восстанавливаться уже после одиннадцати массированных атак россиян, в ней сохраняется значительный дефицит мощности.

Импорт электроэнергии 4 декабря запланирован из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы общим объемом 10218 МВт-час.