Западные комплексы ПВО в Польше будут защищать только страны НАТО – министр

Западные системы ПВО, полученные Польшей, будут защищать воздушное пространство стран НАТО. В частности, они должны защитить логистический хаб, задействованный для поставок помощи Украине.﻿ Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире TVN24, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Министр прокомментировал размещение в Польше самолетов F-35 и зенитных систем NASAMS и Patriot. Их передадут Норвегия и Германия. Он подчеркнул, что другие союзники также будут поддерживать Польшу в течение года. По его словам, есть готовый целый план безопасности Польши.

Косиняк-Камыш добавил, что западные системы будут защищать воздушное пространство стран НАТО.

"Польша - прифронтовая страна. Нарушения воздушного пространства были в Польше, Румынии и Латвии. Нам нужно усилить охрану воздушного пространства" , - отметил министр.

При этом глава Минобороны назвал "драматической" ситуацию с авиаударами РФ по Украине.

Переброска ПВО в Польшу

Напомним, в ноябре США открыли новую базу противоракетной обороны на севере Польши. Россия уже успела пригрозить, что якобы база будет законной целью для ее армии.

Кроме того, союзники по НАТО решили перекинуть в Польшу больше средств противовоздушной обороны для защиты логистического хаба в Жешуве, через который идет военная помощь Украине.

Так, Норвегия передаст Польше истребители F-35 и зенитные комплексы NASAMS для защиты логистического центра. Германия предложила передислоцировать системы противовоздушной обороны Patriot в Польшу в начале 2025 года.