Западные комплексы ПВО в Польше будут защищать только страны НАТО – министр
Западные системы ПВО, полученные Польшей, будут защищать воздушное пространство стран НАТО. В частности, они должны защитить логистический хаб, задействованный для поставок помощи Украине. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире TVN24, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Министр прокомментировал размещение в Польше самолетов F-35 и зенитных систем NASAMS и Patriot. Их передадут Норвегия и Германия. Он подчеркнул, что другие союзники также будут поддерживать Польшу в течение года. По его словам, есть готовый целый план безопасности Польши.
Косиняк-Камыш добавил, что западные системы будут защищать воздушное пространство стран НАТО.
"Польша - прифронтовая страна. Нарушения воздушного пространства были в Польше, Румынии и Латвии. Нам нужно усилить охрану воздушного пространства", - отметил министр.
При этом глава Минобороны назвал "драматической" ситуацию с авиаударами РФ по Украине.
Переброска ПВО в Польшу
Напомним, в ноябре США открыли новую базу противоракетной обороны на севере Польши. Россия уже успела пригрозить, что якобы база будет законной целью для ее армии.
Кроме того, союзники по НАТО решили перекинуть в Польшу больше средств противовоздушной обороны для защиты логистического хаба в Жешуве, через который идет военная помощь Украине.
Так, Норвегия передаст Польше истребители F-35 и зенитные комплексы NASAMS для защиты логистического центра. Германия предложила передислоцировать системы противовоздушной обороны Patriot в Польшу в начале 2025 года.