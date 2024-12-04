Корейские ценные бумаги падают после короткого военного положения – СМИ

Валюта Южной Кореи восстановилась, в то время как акции упали в среду, поскольку инвесторы готовились к длительной политической неопределенности после короткого декрета о военном положении, объявленного президентом Юн Сук Йолом. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Она подорожала на 1,6% до 1,406,35 за доллар, отыграв почти все свои ночные потери. Индекс Kospi снизился на 2,3%, в то время, как показатель волатильности фондового рынка был на пути к наибольшему росту за последние три месяца. Кредитно-дефолтные свопы на государственный долг Южной Кореи выросли на 2,75 базисных пунктов.

Юн спровоцировал хаос своим указом, изданным поздно вечером во вторник, что привело к резкому падению они и связанных с Южной Кореей биржевых фондов в течение одной ночи.

Хотя чрезвычайное беспокойство развеялось, когда финансовые власти быстро пообещали предоставить "неограниченную ликвидность", восприятию инвесторами финансовых рынков Южной Кореи был нанесен значительный ущерб.

Политические потрясения ставят под сомнение усилия правительства, направленные на повышение статуса страны с развитой рыночной экономикой в мировых индексах. Это еще один удар по фондовому рынку страны после того, как около года назад администрация Юна шокировала мировое инвестиционное сообщество внезапным запретом на короткие продажи.

Банки были среди тех, кто больше всего пострадал от распродажи акций в среду, вместе с компаниями, которые считаются связанными с политикой Юна, включая ядерную энергетику и корпоративную реформу. Акции Samsung Electronics Co., крупнейшей компании страны, упали на 3%, прежде чем остановить падение.

Корейские активы демонстрируют одни из худших показателей в мире на фоне экономического кризиса в Китае и угроз Дональда Трампа ввести значительные торговые тарифы после его победы на выборах в США. В этом году вон упал почти на 9% по отношению к доллару, что является худшим показателем среди азиатских валют, а корейский индекс Kospi упал примерно на 8%.