Россияне готовят наступление на Херсон: готовы 300 лодок для форсирования реки

Российские оккупационные войска могут готовить наступление на Херсон, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава ОВА Александр Прокудин со ссылкой на Financial Times.

По данным Financial Times, РФ планирует усилить давление на Украину до того, как Дональд Трамп вернется в Белый дом. Поэтому рашисты готовятся к потенциальному наступлению на Херсонщину через Днепр.

"Россия хочет начать здесь еще одно наступление" , — сказал Прокудин, добавив, что РФ собрала "300 лодок для пересечения реки".

Спикер отряда "Юг" Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что российские войска пытаются захватить речные острова и подойти поближе к западному берегу Херсона.