Рада перенесла повышение налогов для ФЛП

Верховная Рада Украины внесла изменения в Налоговый кодекс. Повышенные налоги для физических лиц-предпринимателей будут действовать не с 1 октября 2024 года, с 1 января 2025 года, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, проект №9319 во втором чтении поддержали 268 депутатов.

"Именно в нем была правка, которой исправляли налоговый законопроект 11416д и "заднее число", где с 1 октября налоги переносят на 1 января 2025 года для ФЛП" , - написал депутат.

Кроме ФЛП повышение налогов переносится для юридических лиц, работающих на упрощенной системе налогообложения третьей группы.

Закон о повышении налогов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов. Он вступил в силу с 1 декабря.

Закон устанавливает обязанность уплаты 1% военного сбора для налогоплательщиков, состоящих на упрощенной системе налогообложения, а именно, для физических лиц-предпринимателей III группы и юридических лиц III группы.

Также предусмотрено установление военного сбора для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты (т.е. 800 гривен в месяц).

С 1 января 2025 года вводится ежемесячная отчетность по ЕСВ (единому социальному взносу), НДФЛ (налогу с доходов физлиц) и ВЗ (военному сбору) для всех налоговых агентов.