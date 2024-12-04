Сырский определил "конкретные задачи" для стабилизации ситуации на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский отмечает важность скорейшего внедрения и масштабирования инноваций и военных технологий, сообщает Укринформ.

Как сообщил Сырский, он заслушал должностных лиц по направлениям деятельности. Главное внимание было уделено мерам создания устойчивой обороны, управлению подчиненными подразделениями, организации боя и работе штабов, обеспечению надежного функционирования системы управления ВСУ и Сил обороны в целом.

По результатам мероприятия главнокомандующий определил конкретные задачи по стабилизации обстановки на угрожающих направлениях, наращиванию боевых способностей ВСУ, в частности, продолжению создания соответствующих резервов.

Как подчеркнул Сырский, он отметил важность качественной подготовки личного состава и своевременного доукомплектования им боевых воинских частей и подразделений.

"Обратил внимание на то, что сохранение жизни и здоровья военнослужащих – это приоритет. В этом контексте, кроме качественной подготовки воинов, мы должны как можно быстрее осваивать, внедрять и масштабировать инновации и военные технологии. Вооруженные силы Украины должны быть на шаг впереди врага", – заметил главнокомандующий.

Ранее Сырский обсудил с руководителями структурных подразделений Генерального штаба ВСУ, командующими видами и родами войск, командирами отдельных боевых воинских частей и начальниками учебных центров и высших военных учебных заведений результаты внедренных изменений в подготовке военных. По его словам, уже в декабре первые выпускники полуторамесячного срока обучения пойдут в боевые воинские части.