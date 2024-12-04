Министр обороны Южной Кореи подал в отставку

Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен подал в отставку. Он предложил президенту Южной Кореи объявить военное положение, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Yonhap.

Министр объявил об отставке в официальном документе, разосланном журналистам.

"Я беру на себя ответственность за все инциденты, связанные с военным положением, и выражаю свою благодарность президенту" , - заявил Ким Йон Хен.

Сообщается, что министр обороны лично предложил президенту Южной Кореи объявить военное положение.

Министр подчеркнул, что все военные, выполнявшие обязанности, связанные с вопросами военного положения, выполняли его указания, и добавил, что "вся ответственность лежит на нем".

Военное положение в Южной Корее

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря объявил военное положение в стране. Причинами этого была не военная угроза, а внутриполитическая ситуация.

Это вызвало быструю и бурную реакцию внутри страны и за границей. Кроме того, это повлияло на финансовые рынки.

Позже правительство Южной Кореи одобрило отмену военного положения, а президент остановил действия особого режима в стране.

Оппозиция Южной Кореи выдвинула президенту жесткий ультиматум уйти в отставку.