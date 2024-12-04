В Грузии полиция снова применила водометы и газ для разгона протестов

Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ против митингующих на проспекте Руставели в Тбилиси, тогда как протестующие использовали в ответ пиротехнику и лазеры во время антиправительственного протеста в среду, сообщает Укринформ.

Отмечается, что во время митинга 3 декабря сотрудники полиции установили границы на улицах возле парламента, в то время к зданию грузинского парламента были мобилизованы бойцы спецподразделений.

По информации заместителя главы МВД Грузии Александра Дарахвелидзе, в течение последних шести дней антиправительственных демонстраций 293 гражданина задержаны в административном порядке. Он сообщил, что 108 дел задержанных было передано в Тбилисский городской суд, из них 89 дел было решено: 43 человека получили штрафы, 41 демонстранту грозит административный арест, еще 5 лицам были предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса.

Dispersed from Rustaveli protesters were met on first reoublic square by another group of riot police pic.twitter.com/lvqvCHGaS5 — Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) December 3, 2024

Грузинский омбудсмен Левана Иоселиани в своем заявлении отметил, что большинство задержанных и пострадавших во время протестов граждан указывают на самое жестокое отношение со стороны полиции.

Он отчитался, что большинство из 201 демонстранта, которых посетили представители аппарата омбудсмена, имеют серьезные травмы лица, глаз и головы, что свидетельствует о том, что полиция применяла против них непропорциональную силу. Умышленное жестокое насилие с целью наказания является актом пыток, отметил омбудсмен.