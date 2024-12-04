Минобороны планирует ввести должность военного омбудсмена

Министерство обороны Украины планирует ввести должность военного омбудсмена, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава МОУ Рустем Умеров.

Министр сообщил, что концепцию введения такого института представил накануне во время доклада президенту Зеленскому.

По его словам, эта инициатива направлена на системную защиту прав украинских военнослужащих.

Первым шагом в этом направлении стало создание Центрального управления защиты прав военнослужащих, которое, мол, уже демонстрирует конкретные результаты: реагированием на жалобы, выезды на места нарушений, проведение проверок и обеспечение восстановления прав воинов.

Следующим шагом станет введение института военного омбудсмена.

Он должен получить все необходимые инструменты для реальной и основательной работы: защиты прав военнослужащих, резервистов и членов их семей, а также анализа системных проблем и их решения.

Умеров обещает вскоре вынести этот документ на рассмотрение депутатов Верховной Рады.