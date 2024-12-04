Среди военнослужащих армии КНДР, размещенных в Курской области РФ, возросло недовольство из-за недостаточного объема предоставленной пищи, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

Урегулировать проблему с голодными северными корейцами страна-агрессор Россия отправила в курские поля генерал-майора Мевлютова – заместителя командующего по вопросам ресурсного обеспечения Ленинградского военного округа, сообщили в ГУР МО.

На месте российский генерал распорядился выдать военнослужащим армии КНДР индивидуальные пайки из продовольственных запасов 11 отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил РФ.

В ГУР также отметили, что Россия продолжает процесс развертывания северокорейского контингента. Военных из состава 92-й и 94-й бригад спецназначения армии КНДР передают в оперативное подчинение подразделений российской армии, участвующих в боевых действиях в Курской области, в частности 22-го мотострелкового полка, 810-й отдельной бригады морской пехоты и уже указанной -й бригады.