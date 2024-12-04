В Чечне беспилотник атаковал один из объектов спецназа имени Кадырова

В чеченской Грозном столице в ночь на среду прогремели взрывы, был атакован один из объектов полка полиции специального назначения (ППСП) имени Ахмата Кадырова. Об этом пишет Telegram-канал Baza, публикующий видео взрыва с камер наблюдения, сообщает Укринформ.

По данным издания, взрыв произошел около 5:00 по местному времени.

При этом в местном аэропорту якобы был введен план "Ковёр", применяемый при перехвате беспилотников.

Напомним, минувшей ночью был атакован российский военный аэродром Дягилево возле Рязани.